Москвичам пообещали летнее тепло на выходных

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. По-летнему теплая погода ожидается в Москве на выходных, температура поднимется до плюс 24 градусов, сильных гроз до конца текущей недели не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в пятницу осадков может быть больше. Она подчеркнула, что в столице в этом месяце пока наблюдается недобор по количеству осадков, поэтому такая погода будет положительно влиять на землю в период дачного сезона.