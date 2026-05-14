06:44 14.05.2026 (обновлено: 09:22 14.05.2026)
Москвичам пообещали летнее тепло на выходных

Девушки у фонтана в парке Горького. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на выходных ожидается по-летнему теплая погода.
  • Температура в Москве в воскресенье может подняться до плюс 24 градусов.
  • Ночная температура в Москве в ночь на четверг будет в пределах плюс 9 — плюс 13 градусов.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. По-летнему теплая погода ожидается в Москве на выходных, температура поднимется до плюс 24 градусов, сильных гроз до конца текущей недели не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В ближайшие 5-7 дней в Москве будет достаточно теплая, я бы даже сказала, летняя погода. Ночь на четверг будет теплой с температурой воздуха плюс 9 - плюс 13 градусов. В четверг возможны небольшие дожди и гроза. Сильных гроз, по моему мнению, не предвидится. Это будут слабые майские грозы", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в пятницу осадков может быть больше. Она подчеркнула, что в столице в этом месяце пока наблюдается недобор по количеству осадков, поэтому такая погода будет положительно влиять на землю в период дачного сезона.
"В субботу температура воздуха ожидается в пределах плюс 20 - плюс 22, что на 4-5 градусов выше климатической нормы, а в воскресенье - плюс 22 - плюс 24 градуса", - добавила она.
