Тюменские агропредприятия наращивают выпуск продукции, заявил Моор - РИА Новости, 14.05.2026
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:45 14.05.2026
Тюменские агропредприятия наращивают выпуск продукции, заявил Моор

Моор: тюменские агропредприятия увеличивают выпуск продукции

Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 14 мая - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса Тюменской области увеличивают выпуск продукции, в том числе производство молока и сыра, сообщил губернатор Александр Моор.
"Наращиваем в регионе объёмы производства продукции АПК. Предприятия полностью обеспечивают наш регион собственными продуктами. Например, завод "Тюменьмолоко" обновил технологическую базу, что позволило в 2025 году увеличить выпуск питьевого молока на 56%, а кисломолочной продукции – на 33%. Предприятие "Покровские просторы" реализует инвестиционный проект – там налаживают производство сыра", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что предприятия продолжают совершенствоваться и внедрять новые технологии, обновлять технику и оборудование, что влияет на рост экспорта: в 2025 году тюменские продукты, в том числе рапсовое масло, молочные и кондитерские изделия отправлялись в 21 страну.
"Особенно востребована продукция глубокой переработки зерновых культур: глютен и спирт. Отдельная ставка на лизин, который выпускает "Аминосиб". Сейчас модернизируем предприятие в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В будущем это поможет нарастить объёмы производства", - отметил Моор.
Тюменская область, Александр Моор
 
 
