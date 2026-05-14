Тюменские агропредприятия наращивают выпуск продукции, заявил Моор

ТЮМЕНЬ, 14 мая - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса Тюменской области увеличивают выпуск продукции, в том числе производство молока и сыра, сообщил губернатор Александр Моор.

"Наращиваем в регионе объёмы производства продукции АПК. Предприятия полностью обеспечивают наш регион собственными продуктами. Например, завод "Тюменьмолоко" обновил технологическую базу, что позволило в 2025 году увеличить выпуск питьевого молока на 56%, а кисломолочной продукции – на 33%. Предприятие "Покровские просторы" реализует инвестиционный проект – там налаживают производство сыра", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор отметил, что предприятия продолжают совершенствоваться и внедрять новые технологии, обновлять технику и оборудование, что влияет на рост экспорта: в 2025 году тюменские продукты, в том числе рапсовое масло, молочные и кондитерские изделия отправлялись в 21 страну.