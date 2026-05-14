Расходы на "молочку" возместят будущим мамам в Ванино и Советской Гавани

ХАБАРОВСК, 14 мая - РИА Новости. Проект по возмещению будущим мамам расходов на покупку молочной продукции в магазинах местных производителей заработал в Ванино и Советской Гавани Хабаровского края, сообщает правительство региона.
"По инициативе главы региона Дмитрия Демешина будущие мамы могут ежемесячно получать компенсацию на возмещение расходов на покупку молока, творога, сметаны и кефира в магазинах местных производителей - участников проекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компенсация автоматически выплачивается на карту заявителя в месяце, следующем за месяцем покупки. Возмещение трат доступно будущим мамам до рождения ребенка.
"Проект стартовал с Хабаровска 1 декабря 2025 года. Сейчас он работает также в Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе, Солнечном, Амурске. Губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу распространить проект на весь край до конца 2026 года", – сообщает правительство Хабаровского края.