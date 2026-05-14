Тело телеведущего Владимира Молчанова кремируют.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тело телеведущего, автора программы "До и после полуночи" Владимира Молчанова кремируют, сообщил РИА Новости его друг, журналист Юрий Рост.

Молчанов скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни. Прощание с телеведущим состоится 15 мая в 12.00 мск в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве

Рост добавил, что церемонии захоронения после отпевания не будет, процессия состоится позже.

Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.

В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".