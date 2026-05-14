Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело телеведущего Владимира Молчанова кремируют.
- Прощание с ним состоится 15 мая в 12:00 мск в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тело телеведущего, автора программы "До и после полуночи" Владимира Молчанова кремируют, сообщил РИА Новости его друг, журналист Юрий Рост.
"Его будут кремировать", - сказал Рост.
Рост добавил, что церемонии захоронения после отпевания не будет, процессия состоится позже.
Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.
В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" Молчанов вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК. Был награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".