11:55 14.05.2026

Тело телеведущего Владимира Молчанова кремируют

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Телеведущий Владимир Молчанов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело телеведущего Владимира Молчанова кремируют.
  • Прощание с ним состоится 15 мая в 12:00 мск в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Тело телеведущего, автора программы "До и после полуночи" Владимира Молчанова кремируют, сообщил РИА Новости его друг, журналист Юрий Рост.
Молчанов скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни. Прощание с телеведущим состоится 15 мая в 12.00 мск в Церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве.
"Его будут кремировать", - сказал Рост.
Рост добавил, что церемонии захоронения после отпевания не будет, процессия состоится позже.
Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.
В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" Молчанов вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК. Был награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".
 
КультураМоскваВладимир МолчановЮрий РостВГТРКСоюз журналистов России
 
 
