Судья в Гааге признала, что состояние генерала Младича критическое

БЕЛГРАД, 14 мая - РИА Новости. Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана признала, что состояние тяжело больного бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича критическое, но все равно отказала в просьбе отпустить его на лечение, следует из ее заключения.

"Текущее состояние Младича критическое. Он находится на последнем этапе своей жизни", - говорится в подготовленном ею документе.

Свой отказ отпустить генерала на лечение она аргументировала тем, что состояние Младича обусловлено хроническим заболеванием, а не остро протекающей терминальной болезнью. Судья добавила, что тюремный госпиталь якобы обеспечивает для него "максимальный комфорт".

"Ему предоставлен исключительный режим посещений, который позволяет ему часто контактировать с друзьями и семьей, включая возможность присутствия членов семьи рядом с ним в последние моменты его жизни", - отметила Гатти Сантана.

Второго мая сын генерала Дарко Младич сообщил РИА Новости, что бывший командующий армии боснийских сербов, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме в Нидерландах , перенес еще один инсульт. Дарко рассказал ранее РИА Новости, что Младич-старший находится в состоянии "между жизнью и смертью" в тюремной больнице в Гааге . Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось 10 апреля, он перенес легкий инсульт.