Суд обосновал отказ освободить Младича хорошим медобслуживанием в тюрьме

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана, аргументируя отказ в досрочном освобождении тяжело больного бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича, указала на высокое качество медобслуживания в тюрьме.