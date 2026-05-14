Суд обосновал отказ освободить Младича хорошим медобслуживанием в тюрьме

21:07 14.05.2026
Суд обосновал отказ освободить Младича качественным медобслуживанием в тюрьме

CC BY 2.0 / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Mladić Start of Trial / Mladić Start of Trial — Сербский генерал Ратко Младич
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Гааге отказал в досрочном освобождении тяжелобольного генерала Ратко Младича.
  • Судья Грасиела Гатти Сантана указала на высокое качество медицинского обслуживания в тюрьме.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана, аргументируя отказ в досрочном освобождении тяжело больного бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича, указала на высокое качество медобслуживания в тюрьме.
Сын генерала Дарко Младич в начале мая сообщил РИА Новости, что его отец, отбывающий пожизненное заключение в Гааге, перенес новый инсульт в тюрьме.
"Условия в тюрьме ООН в Гааге и тюремной больнице столь высококачественны, что комфорт Младича может быть обеспечен в максимальной степени", - говорится в заявлении.
По словам судьи, нет никаких медицинских процедур, которые не были бы доступны в Нидерландах.
Ратко Младич, командовавший армией боснийских сербов, был арестован в 2011 году. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах и приговорил его к пожизненному заключению.
Защита и члены семьи Младича заявили о его ненадлежащем лечении в гаагской тюрьме.
В миреНидерландыГаагаСребреницаРатко МладичООН
 
 
