Сын генерала Младича рассчитывает на рассмотрение его положения в СБ ООН

БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Сын бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича – Дарко Младич - заявил РИА Новости, что рассчитывает на рассмотрение положения его тяжелобольного отца в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге на заседании Совета безопасности ООН в июне.

Младич-младший сообщил в четверг, что председатель МОМУТ судья Грасиела Гатти Сантана отказала в просьбе семьи и адвокатов тяжелобольного бывшего командующего армии боснийских сербов временно отпустить его для лечения в Сербию

"Мы ранее подали жалобу Комитету ООН правам человека с упором на права заключенных, мы обратились и к Комитету против пыток ООН, потому что над ним издеваются, то, что делают с ним это пытка. Мы проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти еще механизмы, как например, реакция на заседании Совбеза ООН. В июне – регулярное заседание СБ ООН по вопросу МОМУТ, избрание нового председателя. Не верю, что можно голосовать за то, чтобы орган продолжил так работать под эгидой ООН", - сказал Дарко Младич

Он сообщил 2 мая РИА Новости, что бывший командующий армии боснийских сербов генерал Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме в Нидерландах , перенес еще один инсульт и был доставлен в городскую больницу в Гааге , затем возвращен в тюремную больницу.

Дарко рассказал ранее РИА Новости, что Младич-старший находится в состоянии "между жизнью и смертью" в тюремной больнице в Гааге. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось 10 апреля, он перенес легкий инсульт.

В Гаагу приезжала жена генерала, 24 апреля исполнилось 60 лет их брака, Ратко Младич ранее исповедался в тюремной больнице православному священнику и принял причастие.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине , 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии ( МТБЮ ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.