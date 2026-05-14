Сын генерала Младича рассчитывает на рассмотрение его положения в СБ ООН
20:58 14.05.2026
Сын генерала Младича рассчитывает на рассмотрение его положения в СБ ООН

© AP Photo / Martin Meissner, Pool
Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
  • Сын генерала Ратко Младича рассчитывает на рассмотрение положения своего тяжелобольного отца в тюрьме МОМУТ в Гааге на заседании Совета безопасности ООН в июне.
  • Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось, он находится в состоянии "между жизнью и смертью" в тюремной больнице в Гааге.
БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Сын бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича – Дарко Младич - заявил РИА Новости, что рассчитывает на рассмотрение положения его тяжелобольного отца в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге на заседании Совета безопасности ООН в июне.
Младич-младший сообщил в четверг, что председатель МОМУТ судья Грасиела Гатти Сантана отказала в просьбе семьи и адвокатов тяжелобольного бывшего командующего армии боснийских сербов временно отпустить его для лечения в Сербию.
"Мы ранее подали жалобу Комитету ООН правам человека с упором на права заключенных, мы обратились и к Комитету против пыток ООН, потому что над ним издеваются, то, что делают с ним это пытка. Мы проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти еще механизмы, как например, реакция на заседании Совбеза ООН. В июне – регулярное заседание СБ ООН по вопросу МОМУТ, избрание нового председателя. Не верю, что можно голосовать за то, чтобы орган продолжил так работать под эгидой ООН", - сказал Дарко Младич.
Он сообщил 2 мая РИА Новости, что бывший командующий армии боснийских сербов генерал Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме в Нидерландах, перенес еще один инсульт и был доставлен в городскую больницу в Гааге, затем возвращен в тюремную больницу.
Дарко рассказал ранее РИА Новости, что Младич-старший находится в состоянии "между жизнью и смертью" в тюремной больнице в Гааге. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось 10 апреля, он перенес легкий инсульт.
В Гаагу приезжала жена генерала, 24 апреля исполнилось 60 лет их брака, Ратко Младич ранее исповедался в тюремной больнице православному священнику и принял причастие.
Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
