Судья в Гааге отказалась выпустить генерала Младича на лечение, сообщил сын

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судья Грасиела Гатти Сантана из МОМУТ в Гааге отказала в просьбе временно отпустить генерала Ратко Младича для лечения в Сербию.
- Сын генерала Младича считает, что судья достигла нового уровня цинизма, отказав в просьбе об освобождении отца.
БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана отказала в просьбе семьи и адвокатов тяжело больного бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича временно отпустить его для лечения в Сербию, сообщил РИА Новости сын генерала – Дарко Младич.
"Председатель МОМУТ достигла нового уровня цинизма, когда сообщила, что не выпустит его, потому что он "недостаточно при смерти", и потому что получает "наилучший возможный медицинский уход" от врачей, которые месяц были не в состоянии диагностировать у него инсульт и лечили его от инфекции мочевыводящих путей", - сказал Младич-младший.
"Они посредством трибунала пытаются продвинуть нарратив о развале Югославии и всю вину свалить на сербов. Из моего отца делают пример для других, тех, кто попытается противостоять их агрессивным намерениям. Это больше не имеет отношения ни к справедливости, ни к правосудию, ни к правовым стандартам. Это политическая месть стран, которые воевали против сербского народа в 1990-х годах и которые пытаются вину за войну свалить на нас", - подчеркнул Дарко Младич.
Второго мая он сообщил РИА Новости, что бывший командующий армии боснийских сербов, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме в Нидерландах, перенес еще один инсульт. Дарко рассказал ранее РИА Новости, что Младич-старший находится в состоянии "между жизнью и смертью" в тюремной больнице в Гааге. Здоровье 84-летнего генерала резко ухудшилось 10 апреля, он перенес легкий инсульт.
В Гаагу приезжала жена генерала, 24 апреля исполнилось 60 лет их браку. Кроме того, Ратко Младич ранее исповедался в тюремной больнице православному священнику и принял причастие.