Судья в Гааге отказалась выпустить генерала Младича на лечение, сообщил сын

БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана отказала в просьбе семьи и адвокатов тяжело больного бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича временно отпустить его для лечения в Сербию, сообщил РИА Новости сын генерала – Дарко Младич.

"Председатель МОМУТ достигла нового уровня цинизма, когда сообщила, что не выпустит его, потому что он "недостаточно при смерти", и потому что получает "наилучший возможный медицинский уход" от врачей, которые месяц были не в состоянии диагностировать у него инсульт и лечили его от инфекции мочевыводящих путей", - сказал Младич-младший.