НАСА и SpaceX перенесли запуск грузового корабля Dragon к МКС на 15 мая

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Запуск 34-й коммерческой миссии НАСА и SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Dragon перенесен на 15 мая из-за затянувшейся непогоды во Флориде.
"Отказываемся от сегодняшнего запуска миссии CRS-34 к МКС из-за неблагоприятных погодных условий на стартовой площадке. Теперь ориентируемся на пятницу, 15 мая", - сообщила компания Илона Маска в соцсети X.
Это уже вторая задержка старта за неделю. Изначально миссия CRS-34 должна была отправиться на орбиту во вторник, затем старт сдвинули на среду, но метеоусловия заставили специалистов SpaceX и НАСА снова скорректировать график.
Ожидается, что Dragon доставит экипажу около трех тонн припасов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов, включающих исследования в области лечения остеопороза и изучения космической погоды.
