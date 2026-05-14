НАСА и SpaceX перенесли запуск грузового корабля Dragon к МКС на 15 мая - РИА Новости, 14.05.2026
02:48 14.05.2026
НАСА и SpaceX перенесли запуск грузового корабля Dragon к МКС на 15 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесен на 15 мая.
  • Задержка произошла из-за неблагоприятных погодных условий во Флориде.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Запуск 34-й коммерческой миссии НАСА и SpaceX по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Dragon перенесен на 15 мая из-за затянувшейся непогоды во Флориде.
"Отказываемся от сегодняшнего запуска миссии CRS-34 к МКС из-за неблагоприятных погодных условий на стартовой площадке. Теперь ориентируемся на пятницу, 15 мая", - сообщила компания Илона Маска в соцсети X.
Как сообщает НАСА, старт миссии теперь запланирован не ранее 18.05 по восточному времени США пятницы, 15 мая (01.05 мск субботы, 16 мая).
Это уже вторая задержка старта за неделю. Изначально миссия CRS-34 должна была отправиться на орбиту во вторник, затем старт сдвинули на среду, но метеоусловия заставили специалистов SpaceX и НАСА снова скорректировать график.
Ожидается, что Dragon доставит экипажу около трех тонн припасов, включая продовольствие и оборудование для научных экспериментов, включающих исследования в области лечения остеопороза и изучения космической погоды.
