Митрополит РПЦ рассказал, является ли религия частным делом человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Православные и мусульмане в России выступают против попыток вытеснить религию из общественного поля и объявить ее частным делом человека, заявил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Иерарх отметил, что представители двух религий работают над преодолением пропасти между секулярной культурой и культурой, основанной на традиционных ценностях.

По словам митрополита, культура любого народа в своих основах зиждется на религиозном начале, и пагубность развития культуры в отрыве от религии проявляется в печальных проявлениях современной цивилизации.

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Православные и мусульмане в России выступают против попыток вытеснить религию из общественного поля и объявить ее частным делом человека, заявил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный) на заседании Группы стратегического видения "Россия-исламский мир" в Казанской духовной семинарии.

"Религиозный опыт, вековая принадлежность той или иной нации к своей религиозной традиции продолжают формировать культуру народа и страны, определять то, что мы можем назвать его "цивилизационным кодом". Вот почему нам, верующим людям, кажутся совершенно ошибочными попытки объявить религию частным делом человека, вытеснив ее из общественного поля, скрыв от глаз за стенами "культовых сооружений", насильственно отрывая от нее цивилизационный путь народа и государства. Думаю, в этом мы, христиане и мусульмане, вполне солидарны", - сказал митрополит Кирилл, слова которого приведены на сайте Татарстанской митрополии.

Он отметил, что и мусульмане, и православные, работают над тем, чтобы "преодолеть искусственно воздвигнутую пропасть между "современной" секулярной культурой и подлинной культурой, основанной на традиционных ценностях и многовековом опыте наших народов". Он также рассказал о "божественном происхождении культуры".

"Латинское слово cultura, означающее "возделывание", "воспитание", "образование", "развитие", происходит от слова cultus – "почитание", "поклонение", "культ". Поэтому вполне очевидно, что культура любого народа в своих глубинных, фундаментальных основах зиждется на религиозном начале. Создав человека, Бог поместил его в раю, повелев возделывать и хранить Свое творение. Таким образом, культура как сохранение окружающего мира и забота о нем является делом, заповеданным нам самим Господом", - подчеркнул иерарх.