15:41 14.05.2026
В Минпромторге рассказали об отношениях России с исламским миром

Чекушов: отношения РФ и исламского мира перерастают в стратегическое партнерство

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношения России с дружественными странами исламского мира перерастают в стратегическое партнерство с совместными кооперационными проектами и развитием технологий.
  • Экспорт российской продукции в дружественные страны, многие из которых являются членами Организации исламского сотрудничества, ежегодно растет и по итогам 2025 года составил порядка 170 миллиардов долларов.
  • Рост объема поставок халяльной продукции составил 388 миллионов долларов по итогам прошлого года, что способствует расширению экономических взаимоотношений.
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Отношения России с дружественными странами исламского мира перестают быть просто взаимной торговлей и перерастают в стратегическое партнерство с совместными кооперационными проектами и развитием технологий, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на сессии в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
"Взаимные отношения с нашими (дружественными - ред.) странами уже перестают быть просто отношениями в рамках взаимной торговли, а перерастают в такое понятие, которое можно охарактеризовать как стратегическое партнерство. А стратегическое партнерство характеризуется не только экспортом и импортом, но и развитием технологий на территории наших стран, развитием производственных и логистических мощностей, созданием кооперационных проектов", - сказал он.
Замминистра отметил, что сегодня основной объем экспорта российской продукции поставляется в дружественные страны, многие из которых являются членами Организации исламского сотрудничества. Экспорт в эти страны растет ежегодно, по итогам 2025 года он составил порядка 170 миллиардов долларов.
По мнению Чекушова, этому способствует выстраивание устойчивых логистических путей: в рамках развития торгового взаимодействия с партнерами обсуждается улучшение портовой инфраструктуры, появление новых сервисов, разработка маршрутов для бизнеса.
Также расширению экономических взаимоотношений способствуют рост объема поставок халяльной продукции, который по итогам прошлого года составил 388 миллионов долларов, экономическое развитие стран исламского мира и геополитическая ситуация, добавил он.
"Я думаю, что мы все еще поработаем над расширением доступа для нашей продукции, для продукции наших партнеров на нашем рынке, и тогда рост будет еще больше, чем сегодня. Но вот эти все позитивные тенденции нам нужно подхватывать, упаковывать в конкретные проекты и развивать", - заключил замглавы Минпромторга.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13–15 мая.
РоссияКазаньМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Организация исламского сотрудничества
 
 
