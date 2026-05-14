Миляев поучаствовал в X Съезде Союза машиностроителей России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Тульской области, член бюро Союза машиностроителей России Дмитрий Миляев принял участие в X Съезде организации, сообщает пресс-служба регправительства.

Глава региона поблагодарил руководство СоюзМаш и лично главу организации Сергея Чемезова за решение присвоить международному форуму "Инженеры будущего" постоянную прописку в Тульской области.

"Этот форум является мощным инструментом популяризации инженерных профессий, привлечения молодых специалистов к освоению новых компетенций и предоставляет реальные карьерные возможности для талантливой молодежи", – отметил Миляев, его слова приводит пресс-служба регправительства.

Как отметил глава региона, в 2025 году при участии местного отделения СоюзМаш проведено более 100 мероприятий различной направленности. На площадке отделения регулярно обсуждаются вопросы повышения качества подготовки кадров и производительности труда через роботизацию, внедрение технологий искусственного интеллекта, расширение промышленной кооперации и формирование новой корпоративной культуры.

Губернатор региона подчеркнул, что предприятия ОПК не только успешно справляются с государственными задачами, но и играют ключевую роль в промышленном развитии региона, активно участвуя в профориентационной работе со школьниками и в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

При поддержке государственной корпорации "Ростех" и НПО "Высокоточные комплексы" реализован проект "Передовая инженерная школа" на базе Тульского государственного университета, который включен в перечень опорных вузов Ростеха. Совместно с холдингом "Технодинамика" и НПО "Высокоточные комплексы" ведется работа по созданию межвузовского оборонного кампуса.

Большой вклад в профориентацию вносит акция "Неделя без турникетов". В 2025 году более 40 тысяч школьников и студентов посетили предприятия региона и лаборатории тульских вузов. Ежегодно проводится многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда".

Как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Миляев отметил весомый вклад предприятий в развитие корпоративного спорта. Губернатор Тульской области также подчеркнул высокую оснащенность предприятий региона спортивной инфраструктурой.

По словам главы региона, за последнее время тульские предприятия стали передовиками в социальных проектах региона и реализации социальной политики в своих коллективах. Большое внимание в Тульской области уделяется поддержке семей с детьми. С 2024 года в регионе внедрен и реализуется демографический стандарт. Он включает в себя набор мер поддержки семейных работников.

К стандарту присоединились уже более 2,5 тысяч предприятий Тульской области. По словам губернатора, в регионе формируется новая корпоративная культура, в основе которой – поддержка рождаемости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса присоединились к этой инициативе и ввели выплаты при рождении детей: 500 тысяч рублей за первого ребенка, 750 тысяч рублей – за второго и 1 миллион рублей – за третьего и последующих детей. В соответствии с федеральным законом с 1 января эти выплаты не облагаются налогом.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса участвуют в решении демографических вопросов, которые стоят перед страной", – отметил Миляев.

Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни. На предприятиях тульского оборонно-промышленного комплекса уже работают ветераны СВО, действуют программы переподготовки и адаптации. Региональное отделение СоюзМаш выступает координатором между предприятиями и центрами занятости, обеспечивая бойцам возможность вернуться к мирной жизни и реализовать себя в профессии.

"Перед нами стоят амбициозные задачи. Мы готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Уверен, что вместе мы сможем не только сохранить лидирующие позиции, но и внести значимый вклад в развитие отрасли и всей страны", – подчеркнул губернатор.