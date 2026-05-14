МИД: Россия передала послу Японии перечень шагов для возобновления диалога

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва передавала послу Японии перечень шагов которые требуются от Токио для возобновления диалога, однако никакой реакции на этот документ не поступало, сообщает МИД РФ.
"Более того, 26 декабря 2024 года послу Японии в Москве Акире Муто был передан перечень конкретных шагов, которые требуются от Токио для возобновления диалога. В нем были перечислены такие меры, как снятие персональных и экономических рестрикций, восстановление для России статуса наиболее благоприятствуемой нации, отказ от материально-технической поддержки киевского режима и другие пункты", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой
Она подчеркнула, что "никакой внятной реакции на этот документ не поступало".