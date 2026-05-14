Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия передала послу Японии перечень шагов для возобновления диалога - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 14.05.2026
МИД: Россия передала послу Японии перечень шагов для возобновления диалога

МИД РФ: Москва передавала послу Японии перечень шагов для возобновления диалога

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия передала послу Японии перечень шагов для возобновления диалога.
  • В перечне были такие меры, как снятие персональных и экономических рестрикций, восстановление для России статуса наиболее благоприятствуемой нации, отказ от материально-технической поддержки киевского режима и другие пункты.
  • Никакой внятной реакции на документ от Японии не поступало.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Москва передавала послу Японии перечень шагов которые требуются от Токио для возобновления диалога, однако никакой реакции на этот документ не поступало, сообщает МИД РФ.
"Более того, 26 декабря 2024 года послу Японии в Москве Акире Муто был передан перечень конкретных шагов, которые требуются от Токио для возобновления диалога. В нем были перечислены такие меры, как снятие персональных и экономических рестрикций, восстановление для России статуса наиболее благоприятствуемой нации, отказ от материально-технической поддержки киевского режима и другие пункты", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой
Она подчеркнула, что "никакой внятной реакции на этот документ не поступало".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
МИД заявил, что не предлагал Японии встреч для возобновления диалога
Вчера, 19:43
 
В миреРоссияМоскваЯпонияМария ЗахароваАкира Муто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала