Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки оружия Украине привели к росту его незаконного оборота, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.
- Превалирующая часть оружия не доходит до фронта, отметил он.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Масштабные поставки вооружений Украине в условиях тотальной коррупции режима Владимира Зеленского привели к многократному росту незаконного оборота оружия, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Масштабные поставки вооружений Украине в условиях тотальной коррумпированности режима Зеленского привели к многократному росту незаконного оборота оружия. Превалирующая его часть не доходит до фронта", - сказал он в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины.