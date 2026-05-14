Оборот оружия с Украины затрагивает все континенты, заявили в МИД

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Беспрецедентный незаконный оборот стрелкового оружия с Украины представляет серьезную угрозу миру и безопасности, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Серьезную угрозу международному миру и безопасности представляет беспрецедентный незаконный оборот стрелкового оружия с территории Украины, затронувший почти все континенты", - сказал он в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины.