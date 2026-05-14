МИД: украинские спецслужбы помогают террористическим группировкам

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинские спецслужбы открыто помогают террористическим группировкам, снабжают их оружием и БПЛА, заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.
"Украинские спецслужбы открыто осуществляют взаимодействие и оказывают помощь террористическим группировкам, снабжают их оружием и беспилотниками, обучают их применению, координируют действия террористов, перебрасывают подготовленных наемников", - сказал он в Дипломатической академии в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины.