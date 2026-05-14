Преступность на Украине приняла угрожающие формы, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Дмитрий Любинский заявил, что преступность на Украине приняла угрожающие формы.
- Среди основных видов преступлений выделяются незаконный оборот наркотиков, мошенничество, торговля оружием, организация незаконной миграции, торговля людьми и человеческими органами.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Преступность на Украине приняла угрожающие формы, речь идет об обороте наркотиков, мошенничестве, торговле оружием, органами и людьми, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"В условиях военного времени организованная преступность на Украине приняла новые, весьма угрожающие формы. Среди основных видов преступлений, совершаемых организованными украинскими группировками, выделяются незаконный оборот наркотиков... мошенничество… торговля стрелковым оружием, организация незаконной миграции, торговля людьми и человеческими органами", - сказал он в ходе "круглого стола" на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины.