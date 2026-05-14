МИД пообещал поддержать россиянина, выдачи которого с Кипра требуют США

- Россия продолжит оказывать консульскую поддержку задержанному на Кипре по запросу США россиянину Серажудину Актулаеву в случае его экстрадиции в США.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия продолжит оказывать консульскую поддержку задержанному на Кипре по запросу Соединенных Штатов россиянину Серажудину Актулаеву в случае его экстрадиции в США, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
В понедельник РИА Новости сообщили в посольстве РФ на Кипре, что местный суд удовлетворил запрос минюста США об экстрадиции Актулаева. По информации дипмиссии, кипрские законы допускают изучение этого решения и подготовку апелляции в течение 30 дней. Как отмечали в посольстве на Кипре ранее, Актулаеву оказывается вся необходимая консульская помощь.
"Безусловно. Как и любому нашему гражданину, находящемуся в трудной жизненной ситуации за рубежом, продолжается оказание поддержки по линии наших консульских учреждений. Это наша обязанность", - сказал Лукьянцев в ответ на вопрос о том, продолжится ли оказание такой поддержки и в случае экстрадиции Актулаева в США.
Актулаев, российский гражданин 1985 года рождения, был задержан на Кипре в конце мая 2025 года по запросу американских властей по обвинению в кибермошенничестве. США добиваются его экстрадиции. Сам он считает себя невиновным.