МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt раскритиковали резкий ответ канцлера ФРГ Фридриха Мерца на предложение российского президента Владимира Путина о кандидатуре переговорщика от Европы.
"Господин Мерц, перестаньте себя обманывать и не заваливайте нас этими пустыми фразами", — написал один комментатор.
"Надеюсь, правительство Мерца скоро уйдет в прошлое. Дипломатии практически нет. Многомиллиардные суммы из наших налогов безоговорочно и без какого-либо внятного плана продолжают отправляться Зеленскому. Так у нас точно нет никаких шансов закончить конфликт", — обрушился с критикой третий.
"Я считаю, что лучше разговаривать друг с другом, а не друг о друге. Почему бы тогда не обратиться к (Экс-канцлеру ФРГ Герхарду — Прим. ред.) Шредеру? Ведь более чем показательно, что никто всерьез не рассматривает Мерца в качестве кандидата на роль переговорщика. По-видимому, даже он сам", — заключил еще один пользователь.
В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией. При этом немецкое издание Tagesspiegel писало, что Путин видит в бывшем канцлере не лоббиста, а человека, которому в Москве готовы приписать способность самостоятельно отстаивать европейские интересы.
