Медведев вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме.
- В четвертьфинале он обыграл испанца Мартина Ландалусе со счетом 1:6, 6:4, 7:5.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Девятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В четвертьфинальном матче Медведев со счетом 1:6, 6:4, 7:5 обыграл испанца Мартина Ландалусе, который занимает 94-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соперники провели на корте 2 часа 23 минуты.
В полуфинале соперником Медведева станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
