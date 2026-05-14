Рейтинг@Mail.ru
Медведев вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:51 14.05.2026
Медведев вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме

Медведев сыграет с Синнером в полуфинале "Мастерса" в Риме

© Соцсети турнира в Индиан-УэллсеДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Соцсети турнира в Индиан-Уэллсе
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме.
  • В четвертьфинале он обыграл испанца Мартина Ландалусе со счетом 1:6, 6:4, 7:5.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Девятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В четвертьфинальном матче Медведев со счетом 1:6, 6:4, 7:5 обыграл испанца Мартина Ландалусе, который занимает 94-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соперники провели на корте 2 часа 23 минуты.
В полуфинале соперником Медведева станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Рублев рассказал, за счет чего Синнер побеждает
Вчера, 19:56
 
ТеннисСпортРимДаниил МедведевЯнник СиннерАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала