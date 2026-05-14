Рейтинг@Mail.ru
Вратаря "Нижнего Новгорода" крупно оштрафовали за оскорбление болельщиков - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:48 14.05.2026
Вратаря "Нижнего Новгорода" крупно оштрафовали за оскорбление болельщиков

КДК оштрафовал вратаря "Нижнего Новгорода" Медведева на 300 тысяч рублей

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Пари НН" - "Зенит"
Футбол. РПЛ. Матч Пари НН - Зенит - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратаря и капитана «Нижнего Новгорода» Никиту Медведева оштрафовали на 300 тысяч рублей за оскорбление болельщиков.
  • Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
  • «Нижний Новгород» уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал вратаря и капитана "Нижнего Новгорода" Никиту Медведева на 300 тысяч рублей за оскорбление болельщиков после матча чемпионата России с московским ЦСКА, сообщается на сайте организации.
"Нижний Новгород" в понедельник дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Болельщики хозяев подняли плакаты в поддержку Алексея Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Медведев после матча в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что их больше не ждут на трибунах. Позднее гендиректор "Нижнего Новгорода" Виталий Карасев заявил, что Медведев понес административное наказание за критику в адрес болельщиков и взял на себя расходы на организацию выезда фанатов в Казань на матч 30-го тура чемпионата России против "Рубина".
По итогам встречи КДК также оштрафовал главного тренера "Нижнего Новгорода" Вадима Гаранина на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
Полузащитник Ювентуса Андреа Пирло - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Пирло и Матерацци примут участие в Дне футбола в "Лужниках"
Вчера, 17:46
 
ФутболНикита МедведевНижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала