Вратаря "Нижнего Новгорода" крупно оштрафовали за оскорбление болельщиков

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал вратаря и капитана "Нижнего Новгорода" Никиту Медведева на 300 тысяч рублей за оскорбление болельщиков после матча чемпионата России с московским ЦСКА, сообщается на сайте организации.