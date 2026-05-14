Вратаря "Нижнего Новгорода" крупно оштрафовали за оскорбление болельщиков

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал вратаря и капитана "Нижнего Новгорода" Никиту Медведева на 300 тысяч рублей за оскорбление болельщиков после матча чемпионата России с московским ЦСКА, сообщается на сайте организации.
"Нижний Новгород" в понедельник дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Болельщики хозяев подняли плакаты в поддержку Алексея Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Медведев после матча в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что их больше не ждут на трибунах. Позднее гендиректор "Нижнего Новгорода" Виталий Карасев заявил, что Медведев понес административное наказание за критику в адрес болельщиков и взял на себя расходы на организацию выезда фанатов в Казань на матч 30-го тура чемпионата России против "Рубина".
По итогам встречи КДК также оштрафовал главного тренера "Нижнего Новгорода" Вадима Гаранина на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.