Медведев оценил вероятность согласия преемника Зеленского с США

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вероятность того, что преемник Владимира Зеленского согласится с требованиями США, существенно выше, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что любой новый человек, пришедший на смену Зеленскому, будет начинать с уничтожения наследия предшественника.