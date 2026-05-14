Медведев: Зеленский остается безальтернативным лидером в глазах европейцев

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский пока остается безальтернативным лидером киевского режима в глазах европейцев, несмотря на коррупцию, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил о "публичной гражданской казни" экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, отказе ряда западных столиц от ранее обсуждавшейся помощи Украине и несмелой фронде "недобитых оппонентов Банковой".
"И что же, топор гильотины действительно занесен над одурманенной кокаином и кровью никчемной головой просроченного правителя? Пока, видимо, нет. Ведь никого, кроме бандеровского вурдалака, у русофобствующих евродегенератов нет. Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место? Внутри страны 404 выжженное поле: иных уж нет, а те далече", - написал Медведев.
Он отметил, что посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный не имеет "своего личного войска", как и значимой опоры в элитах, на его раскрутку европейцам потребуется время.
"Поэтому генитальный клоун пока еще безальтернативен в их глазах, несмотря на химическую эйфорию и проказу коррупции", - подчеркнул Медведев.