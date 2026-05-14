Медведев: Зеленский остается безальтернативным лидером в глазах европейцев - РИА Новости, 14.05.2026
08:55 14.05.2026 (обновлено: 09:16 14.05.2026)
Медведев: Зеленский остается безальтернативным лидером в глазах европейцев

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев считает, что Владимир Зеленский пока остается безальтернативным лидером киевского режима в глазах европейцев.
  • По его мнению, у Зеленского нет значимых конкурентов внутри страны.
  • Медведев отметил, что у Валерия Залужного нет значимой опоры в элитах и своего личного войска, поэтому европейцам потребуется время для его раскрутки.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский пока остается безальтернативным лидером киевского режима в глазах европейцев, несмотря на коррупцию, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории? Жесткий удар под дых зеленого упыря, совершенный ласковой рукой "західних друзів Київа" (западных друзей Киева - ред.), с новой силой поставил этот уже потрепанный временем вопрос", - написал Медведев на платформе "Макс".
Он напомнил о "публичной гражданской казни" экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, отказе ряда западных столиц от ранее обсуждавшейся помощи Украине и несмелой фронде "недобитых оппонентов Банковой".
"И что же, топор гильотины действительно занесен над одурманенной кокаином и кровью никчемной головой просроченного правителя? Пока, видимо, нет. Ведь никого, кроме бандеровского вурдалака, у русофобствующих евродегенератов нет. Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место? Внутри страны 404 выжженное поле: иных уж нет, а те далече", - написал Медведев.
Он отметил, что посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный не имеет "своего личного войска", как и значимой опоры в элитах, на его раскрутку европейцам потребуется время.
"Поэтому генитальный клоун пока еще безальтернативен в их глазах, несмотря на химическую эйфорию и проказу коррупции", - подчеркнул Медведев.
РоссияДмитрий МедведевУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
