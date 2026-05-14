19:42 14.05.2026
МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе с градом в пятницу

© РИА Новости / Павел Бедняков
Дождь в Москве
Дождь в Москве. Архивное фото
  • В Москве в пятницу с трех часов ночи до конца суток ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, местами с градом, а также усиление ветра до 15 м/с.
  • МЧС России рекомендовало парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сильный дождь, ливень, гроза, местами с градом, а также усиление ветра ожидаются в Москве в пятницу с трех часов ночи до конца суток, сообщили в столичном главке МЧС РФ.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! С трех часов ночи с сохранением до конца суток 15 мая в Москве местами ожидается сильный дождь, ливень, гроза, местами с градом. При грозе усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
В главке МЧС порекомендовали парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем, не оставлять детей без присмотра.
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
