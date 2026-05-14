МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе с градом в пятницу

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сильный дождь, ливень, гроза, местами с градом, а также усиление ветра ожидаются в Москве в пятницу с трех часов ночи до конца суток, сообщили в столичном главке МЧС РФ.
В главке МЧС порекомендовали парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при управлении автомобилем, не оставлять детей без присмотра.