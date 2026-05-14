Матушкин поздравил медсестер Тамбовской области с праздником

Матушкин от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил с профессиональным праздником представительниц сестринского сообщества и выразил им признательность за внимание к пациентам, милосердие, душевное тепло, которые помогают людям быстрее справиться с болезнью.

"Думаю, нет ни одного человека, который в своей жизни не сталкивался бы с вашим благородным, таким нужным для всех нас трудом. Хочу поблагодарить вас за ответственную, всегда востребованную, зачастую героическую работу. Мы помним подвиг медсестер, их самоотверженную помощь нашим бойцам в годы Великой Отечественной войны. Помним героический труд с большим риском для жизни в период пандемии ковида. Низкий поклон за вашу работу, за искреннее желание помогать людям", — приводит слова Матушкина пресс-служба.