Матушкин поздравил медсестер Тамбовской области с праздником
15:52 14.05.2026
Матушкин поздравил медсестер Тамбовской области с праздником

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню медицинской сестры, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В системе здравоохранения региона сегодня трудятся около 6,5 тысячи медицинских сестер.
Матушкин от имени депутатов регионального парламента и от себя лично поздравил с профессиональным праздником представительниц сестринского сообщества и выразил им признательность за внимание к пациентам, милосердие, душевное тепло, которые помогают людям быстрее справиться с болезнью.
"Думаю, нет ни одного человека, который в своей жизни не сталкивался бы с вашим благородным, таким нужным для всех нас трудом. Хочу поблагодарить вас за ответственную, всегда востребованную, зачастую героическую работу. Мы помним подвиг медсестер, их самоотверженную помощь нашим бойцам в годы Великой Отечественной войны. Помним героический труд с большим риском для жизни в период пандемии ковида. Низкий поклон за вашу работу, за искреннее желание помогать людям", — приводит слова Матушкина пресс-служба.
Также председатель регионального парламента вручил медицинским сестрам областных лечебных учреждений заслуженные награды.
 
