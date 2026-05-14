ЗАЭС уведомила МАГАТЭ об атаке дронов ВСУ на сотрудников

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об атаке дронов ВСУ на сотрудников Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Эксперты МАГАТЭ уведомлены о случившемся", - сказала Яшина.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, по данным пресс-службы станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.