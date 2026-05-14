09:18 14.05.2026
В Ливане заявили об атаке Израиля на 30 населенных пунктов

Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская боевая авиация атаковала 30 населенных пунктов на юге и востоке Ливана.
  • Шесть населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии.
  • За сутки от израильских ударов в Ливане погибли 27 человек.
БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация в среду атаковала 30 населенных пунктов на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"В среду вражеской авиацией были атакованы 29 поселений на юге Ливана и один населенный пункт на востоке страны", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, 6 населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии.
Также в среду израильская армия активно применяла ударные дроны, которые атаковали транспортные средства в 12 разных населенных пунктах, в том числе трижды в 25 километрах южнее Бейрута.
По данным последнего отчета министерства здравоохранения Ливана, за сутки от израильских ударов погибли 27 человек. Таким образом, общее количество жертв с 2 марта возросло до 2 896 человек, ранены 8 730.
