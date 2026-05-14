"Хезболла" заявила о 17 боях против армии Израиля на юге Ливана за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение "Хезболла" заявило о проведении 17 боевых операций против армии Израиля на юге Ливана в течение 13 мая.
- Удары наносились по скоплениям израильских военных и техники в нескольких районах на юге Ливана.
БЕЙРУТ, 14 мая - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о проведении 17 боевых операций против армии Израиля на юге Ливана в среду, говорится в сводке, опубликованной пресс-службой движения.
"Исламское сопротивление 13 мая 2026 года провело 17 боевых операций", - говорится в заявлении.
Уточняется, что удары наносились по скоплениям израильских военных и техники в районах Бинт-Джбейль, Хула, Айната, Дейр ас-Сирьян, Ршаф, Хиям и Искандаруна на юге Ливана.
В движении сообщили об активном использовании ударных беспилотников, артиллерии, управляемых ракет и засад с применением взрывных устройств.
Особое внимание в сводке уделено боестолкновению в районе Ршаф - Хадата, где, по утверждению "Хезболлы", бойцы движения устроили засаду на продвигавшееся израильское подразделение, подорвали бронемашину "Хаммер" и вступили в бой с использованием стрелкового оружия и противотанковых средств.
Кроме того, движение заявило, что израильские военные пытались использовать дистанционно управляемую заминированную машину для продвижения вглубь поселения Хадата, однако она была поражена ракетным оружием и выведена из строя до достижения цели.
По утверждению "Хезболлы", операции стали ответом на продолжающиеся израильские удары по югу Ливана и нарушения режима прекращения огня.