Рейтинг@Mail.ru
В Ливане более ста детей погибли или получили ранения с начала перемирия - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 14.05.2026
В Ливане более ста детей погибли или получили ранения с начала перемирия

РИА Новости: в Ливане с начала перемирия были убиты по меньшей мере 23 ребенка

© AP Photo / Hussein MallaДым от авиаудара Израиля по пригороду Бейрута, Ливан
Дым от авиаудара Израиля по пригороду Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Дым от авиаудара Израиля по пригороду Бейрута, Ливан . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С момента вступления в силу режима прекращения огня 17 апреля в Ливане по меньшей мере 23 ребенка погибли и 93 получили ранения.
  • Только за последние семь дней в Ливане были убиты или ранены не менее 59 детей.
  • Около 770 тысяч детей в Ливане страдают от усиливающегося психологического стресса на фоне постоянных обстрелов, гибели близких и вынужденного переселения.
БЕЙРУТ, 13 мая - РИА Новости. По меньшей мере 23 ребенка погибли и 93 получили ранения в Ливане с момента вступления в силу режима прекращения огня 17 апреля, говорится в попавшем в распоряжение РИА Новости заявлении Детского фонда ООН (UNICEF).
"По данным министерства здравоохранения Ливана, с момента вступления в силу режима прекращения огня были убиты по меньшей мере 23 ребенка и 93 получили ранения", - говорится в документе.
Эвакуация граждан России из Бейрута, Ливан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Вывезенная из Ливана девочка рассказала, что рада приехать в Россию
22 апреля, 03:08
Региональный директор UNICEF по Ближнему Востоку и Северной Африке Эдвард Бейгбедер отметил, что дети погибают и получают ранения в то время, когда они должны были вернуться в школы, играть с друзьями и восстанавливаться после месяцев страха и потрясений.
В заявлении также отмечается, что только за последние семь дней в Ливане были убиты или ранены не менее 59 детей. В частности, утром во вторник в результате удара по автомобилю к югу от Бейрута погибли двое детей вместе с матерью.
Как сообщили в UNICEF со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана, со 2 марта в стране погибли 200 детей, еще 806 получили ранения. Таким образом, ежедневно жертвами конфликта становятся около 14 несовершеннолетних.
В организации подчеркнули, что продолжающиеся удары и насилие усугубляют психологическое состояние детей. По оценке UNICEF, около 770 тысяч детей в Ливане страдают от усиливающегося психологического стресса на фоне постоянных обстрелов, гибели близких и вынужденного переселения.
Вид на Бейрут - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Ливан обвинил Иран во втягивании страны в войну с Израилем
Вчера, 20:02
 
В миреЛиванБлижний ВостокСеверная АфрикаЮНИСЕФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала