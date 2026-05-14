В Ливане более ста детей погибли или получили ранения с начала перемирия

БЕЙРУТ, 13 мая - РИА Новости. По меньшей мере 23 ребенка погибли и 93 получили ранения в Ливане с момента вступления в силу режима прекращения огня 17 апреля, говорится в попавшем в распоряжение РИА Новости заявлении Детского фонда ООН (UNICEF).

"По данным министерства здравоохранения Ливана , с момента вступления в силу режима прекращения огня были убиты по меньшей мере 23 ребенка и 93 получили ранения", - говорится в документе.

Региональный директор UNICEF по Ближнему Востоку Северной Африке Эдвард Бейгбедер отметил, что дети погибают и получают ранения в то время, когда они должны были вернуться в школы, играть с друзьями и восстанавливаться после месяцев страха и потрясений.

В заявлении также отмечается, что только за последние семь дней в Ливане были убиты или ранены не менее 59 детей. В частности, утром во вторник в результате удара по автомобилю к югу от Бейрута погибли двое детей вместе с матерью.

Как сообщили в UNICEF со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана, со 2 марта в стране погибли 200 детей, еще 806 получили ранения. Таким образом, ежедневно жертвами конфликта становятся около 14 несовершеннолетних.