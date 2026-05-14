Президент Литвы потребовал сбивать залетающие в страну дроны ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Литвы призвал сбивать украинские дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
- Он заявил, что любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал сбивать украинские дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
«
"Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что, прежде всего, мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого БПЛА. Вот почему наши Вооруженные силы должны заниматься уничтожением таких беспилотников", — сказал он.
Киев против Эстонии: Зеленский грозит войной Прибалтике
23 апреля, 08:00