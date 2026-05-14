Рейтинг@Mail.ru
Президент Литвы потребовал сбивать залетающие в страну дроны ВСУ - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 14.05.2026 (обновлено: 18:20 14.05.2026)
Президент Литвы потребовал сбивать залетающие в страну дроны ВСУ

Науседа: украинские беспилотники представляют угрозу и должны быть сбиты

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Литвы призвал сбивать украинские дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
  • Он заявил, что любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал сбивать украинские дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
«

"Любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что, прежде всего, мы даже не знаем, откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого БПЛА. Вот почему наши Вооруженные силы должны заниматься уничтожением таких беспилотников", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Истребители НАТО отстрелялись по украинцам в Прибалтике
11 мая, 08:00
Комментируя случаи падения дронов в Финляндии и Латвии, Науседа заявил, что они сбились с курса. Он также выступил против того, чтобы небо над Литвой использовалось для пролета иностранных БПЛА.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
В Таллине отрицали, что давали такое разрешение, а позже потребовали от Киева исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили дроны недалеко от границы с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Киев против Эстонии: Зеленский грозит войной Прибалтике
23 апреля, 08:00
 
В миреЛитваФинляндияГитанас НауседаЛатвияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала