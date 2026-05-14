02:24 14.05.2026 (обновлено: 02:47 14.05.2026)
Президент Литвы выступил против использования неба для пролета дронов

Науседа: территория Литвы не будет использоваться для операций третьих стран

Президент Литвы Гитанас Науседа
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против использования неба для пролета иностранных БПЛА.
"Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться для каких-либо военных операций третьих стран против соседних государств", — цитирует его портал LRT.
Президент добавил, что расценит незаконное использование неба над республикой как грубое нарушение суверенитета и основных норм международного права.
По его словам, это донесли до "воюющих стран Европы" и союзников по НАТО.
В последние месяцы в Литвы и Латвии неоднократно падали БПЛА ВСУ, летевшие в Россию.
