Президент Литвы выступил против использования неба для пролета дронов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против использования неба для пролета иностранных БПЛА.
"Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться для каких-либо военных операций третьих стран против соседних государств", — цитирует его портал LRT.
Президент добавил, что расценит незаконное использование неба над республикой как грубое нарушение суверенитета и основных норм международного права.
24 сентября 2025, 00:31