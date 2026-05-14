Краткий пересказ от РИА ИИ
- Литовский учебник по истории восхваляет деятельность "лесных братьев", сотрудничавших с нацистской Германией.
- В учебнике искажается роль Советского Союза, освободившего Литву от немецких захватчиков, а вхождение республики в состав СССР названо "оккупацией".
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Литовский учебник по истории восхваляет террористическую деятельность сотрудничавших с нацисткой Германией "лесных братьев", направленную против СССР, выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав литовское учебное пособие для 10-х классов.
"Лесными братьями" назвались националистические формирования, которые действовали с 1940-х по 1950-е годы на территории трех прибалтийских республик СССР. Их численность составляла несколько десятков тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны "лесные братья" участвовали в массовом уничтожении мирного населения, в том числе евреев, на оккупированных немцами территориях Советского Союза.
В литовском учебнике для 10-го класса искажается роль Советского Союза, освободившего республику от немецких захватчиков, а вхождение республики в состав СССР названо "оккупацией".
Авторы пытаются обелить длившуюся десять лет террористическую активность "лесных братьев", несмотря на то, что те были причастны к гибели мирного населения республики. В учебнике также героизируется борьба "лесных братьев" с созданием колхозов.
Литовские власти известны героизацией пособников нацистов. Пропагандистская литература, искажающая исторические факты, одобрена министерством образования Литвы и активно распространяется в государственных школах.
Что касается "лесных братьев", то известно, что в их рядах воевали в том числе немецкие захватчики. Например, в одном из литовских отрядов сражались 57 немцев. Среди них оказался летчик Гельмут Грессер, сбитый под Ленинградом, осевший у "братьев" и ставший в отряде пулеметчиком. Уроженец Тюрингии Эрих Вайлер бежал из эстонского лагеря для военнопленных, чтобы присоединиться к литовскому отряду "Железный волк". Капитан Йохан Лангкоф, получивший известность среди "лесных" соратников как Ваганас, нашел свою смерть в перестрелке с чекистами в 1948 году.