Литовский учебник восхваляет действия местных пособников Гитлера

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Литовский учебник по истории восхваляет террористическую деятельность сотрудничавших с нацисткой Германией "лесных братьев", направленную против СССР, выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав литовское учебное пособие для 10-х классов.

В литовском учебнике для 10-го класса искажается роль Советского Союза, освободившего республику от немецких захватчиков, а вхождение республики в состав СССР названо "оккупацией".

Авторы пытаются обелить длившуюся десять лет террористическую активность "лесных братьев", несмотря на то, что те были причастны к гибели мирного населения республики. В учебнике также героизируется борьба "лесных братьев" с созданием колхозов.