19:17 14.05.2026 (обновлено: 19:18 14.05.2026)
Блогер Лерчек проходит пятый курс химиотерапии



  • Лерчек (Валерия Чекалина) проходит пятый курс химиотерапии из девяти.
  • У блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, рассказала, что в четверг проходит пятый курс химиотерапии из девяти.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии.
"Сегодня моя пятая химия. Пятая из девяти", - сказала Чекалина в видео, опубликованном на ее странице в Instagram*.
Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
