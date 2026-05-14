Россия использует лазеры для защиты инфраструктуры от БПЛА, заявил Мантуров

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Лазерные технологии используются в России в области вооружения и военной техники, в том числе, для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Сегодня лазерными лучами поражается, в том числе, беспилотная авиация. Мощность лазерных установок варьируется. Те, которые есть на сегодняшний день у нас в активном применении - от 4 киловатт до 90 киловатт. Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты либо критической инфраструктуры и противодействию БПЛА", - сказал Мантуров журналистам в кулуарах Съезда машиностроителей России в Национальном Центре "Россия".
Отвечая на вопрос журналиста о показанном на параде в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ боевого лазера "Пересвет", Мантуров заявил, что специальные лазеры существуют, но других подробностей не привел.
В целом, по его словам, лазерные технологии сегодня стоят на пороге внедрения во всех отраслях промышленности, не только в области вооружения, военной и специальной техники.