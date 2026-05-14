Россия использует лазеры для защиты инфраструктуры от БПЛА, заявил Мантуров

«

"Сегодня лазерными лучами поражается, в том числе, беспилотная авиация. Мощность лазерных установок варьируется. Те, которые есть на сегодняшний день у нас в активном применении - от 4 киловатт до 90 киловатт. Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты либо критической инфраструктуры и противодействию БПЛА", - сказал Мантуров журналистам в кулуарах Съезда машиностроителей России в Национальном Центре "Россия".