Посольство запросило данные о наличии россиян на лайнере Ambition

- Посольство во Франции запросило данные о наличии россиян на борту лайнера Ambition, где произошла вспышка гастроэнтерита.
ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Посольство России во Франции направило французским властям запрос относительно наличия граждан РФ на борту лайнера Ambition, где произошла вспышка гастроэнтерита, сообщили РИА Новости в посольстве.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что мужчина скончался на круизном лайнере во Франции, предположительно, из-за гастроэнтерита. В связи с этим 1,7 тысячи человек на борту были помещены на карантин. В британской круизной компании Ambassador Cruise Line сообщили РИА Новости, что на лайнере Ambition зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита, в том числе у одного члена экипажа.
"Со своей стороны посольство направило запрос французским властям относительно наличия среди пассажиров и членов экипажа лайнера российских граждан", - сообщили в посольстве.