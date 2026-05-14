Глава "АвтоВАЗа" пересел с Mercedes на Lada Aura

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов уехал со съезда Союза машиностроителей на Lada Aura вместо Mercedes, на котором он в марте уезжал со съезда РСПП.
Кадры того, как глава автомобильного концерна в конце марта этого года садился в минивэн немецкой марки Mercedes, передавал Telegram-канал "Юнашев Live".