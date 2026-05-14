Глава "АвтоВАЗа" не исключил появления беспилотных Lada

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов не исключил, что в будущем компания будет выпускать беспилотные автомобили Lada.
"Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность", - ответил он на вопрос о том, возможно ли появление в будущем беспилотных Lada.
"Несмотря на то, что "АвтоВАЗ" традиционно представляет автомобили в сегменте B, то есть класс компактных автомобилей, тем не менее, даже в этом сегменте элементы ADAS, то есть беспилотности автомобиля. Они уже присутствуют даже в наших не то что завтрашних, а сегодняшних (машинах - ред.)", - добавил Соколов.