Глава "АвтоВАЗа" не исключил появления беспилотных Lada - РИА Новости, 14.05.2026
17:22 14.05.2026 (обновлено: 17:40 14.05.2026)
Глава "АвтоВАЗа" не исключил появления беспилотных Lada

Глава "АвтоВАЗа" Соколов не исключил появления беспилотных Lada в будущем

Логотип LADA. Архивное фото
  • Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов не исключил, что в будущем компания будет выпускать беспилотные автомобили Lada.
  • По его словам, элементы беспилотности автомобиля (ADAS) уже присутствуют в современных автомобилях "АвтоВАЗа".
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов не исключил, что в будущем компания будет выпускать беспилотные автомобили Lada.
"Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность", - ответил он на вопрос о том, возможно ли появление в будущем беспилотных Lada.
"Несмотря на то, что "АвтоВАЗ" традиционно представляет автомобили в сегменте B, то есть класс компактных автомобилей, тем не менее, даже в этом сегменте элементы ADAS, то есть беспилотности автомобиля. Они уже присутствуют даже в наших не то что завтрашних, а сегодняшних (машинах - ред.)", - добавил Соколов.
