Директор ЦРУ посетил Гавану и встретился с представителями МВД Кубы

МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг посетил Гавану во главе американской делегации и провел встречу с представителями МВД Кубы, сообщило правительство карибской республики

"После запроса правительства США о приеме в Гаване делегации во главе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом руководство революции одобрило проведение этого визита и встречи с его коллегами из министерства внутренних дел", - говорится в сообщении правительства, опубликованном на сайте компартии страны.

Власти Кубы отметили, что встреча состоялась в четверг "в контексте, характеризующемся сложностью двусторонних отношений", и была направлена на содействие политическому диалогу между двумя странами.

Согласно заявлению, в ходе переговоров кубинская сторона представила информацию, которая "категорически доказывает", что Куба не представляет угрозы национальной безопасности США и не имеет оснований находиться в американском списке государств - спонсоров терроризма.

"Остров не укрывает, не поддерживает, не финансирует и не допускает террористические или экстремистские организации, на его территории нет иностранных военных или разведывательных баз", - подчеркнули кубинские власти.

В заявлении также говорится, что Куба никогда не поддерживала враждебную деятельность против США и не позволит использовать свою территорию для действий против других государств.

Как сообщается, участники встречи подтвердили взаимный интерес к развитию двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами "в интересах безопасности обеих стран, а также региональной и международной безопасности".