Директор ЦРУ посетил Гавану и встретился с представителями МВД Кубы - РИА Новости, 14.05.2026
23:55 14.05.2026 (обновлено: 23:59 14.05.2026)
Директор ЦРУ посетил Гавану и встретился с представителями МВД Кубы

Гавана. - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Гавану и провел встречу с представителями МВД Кубы.
  • Встреча состоялась в контексте сложных двусторонних отношений и была направлена на содействие политическому диалогу между странами.
  • Кубинская сторона представила информацию, доказывающую, что Куба не представляет угрозы национальной безопасности США и не имеет оснований находиться в американском списке государств-спонсоров терроризма.
МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг посетил Гавану во главе американской делегации и провел встречу с представителями МВД Кубы, сообщило правительство карибской республики.
"После запроса правительства США о приеме в Гаване делегации во главе с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом руководство революции одобрило проведение этого визита и встречи с его коллегами из министерства внутренних дел", - говорится в сообщении правительства, опубликованном на сайте компартии страны.
Власти Кубы отметили, что встреча состоялась в четверг "в контексте, характеризующемся сложностью двусторонних отношений", и была направлена на содействие политическому диалогу между двумя странами.
Согласно заявлению, в ходе переговоров кубинская сторона представила информацию, которая "категорически доказывает", что Куба не представляет угрозы национальной безопасности США и не имеет оснований находиться в американском списке государств - спонсоров терроризма.
"Остров не укрывает, не поддерживает, не финансирует и не допускает террористические или экстремистские организации, на его территории нет иностранных военных или разведывательных баз", - подчеркнули кубинские власти.
В заявлении также говорится, что Куба никогда не поддерживала враждебную деятельность против США и не позволит использовать свою территорию для действий против других государств.
Как сообщается, участники встречи подтвердили взаимный интерес к развитию двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами "в интересах безопасности обеих стран, а также региональной и международной безопасности".
США включили Кубу в список государств - спонсоров терроризма в январе 2021 года в последние дни первого срока президента Дональда Трампа. Гавана неоднократно требовала исключить страну из этого перечня, заявляя, что решение носит политический характер.
