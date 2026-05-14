Рейтинг@Mail.ru
Лидер Кубы заявил о готовности принять гуманитарную помощь США - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 14.05.2026
Лидер Кубы заявил о готовности принять гуманитарную помощь США

Диас-Канель: Куба готова принять гуманитарную помощь США

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Куба готова принять гуманитарную помощь США при условии, что она будет предоставлена в соответствии с международными нормами и без политических условий.
  • Приоритетными потребностями Кубы остаются топливо, продовольствие и медикаменты.
МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Куба готова принять гуманитарную помощь США, если она действительно будет предоставлена в соответствии с международными нормами и без политических условий, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.
"Если у правительства США действительно есть готовность предоставить помощь в тех объемах, о которых оно объявляет, и в полном соответствии с универсально признанными практиками гуманитарной помощи, оно не встретит препятствий или неблагодарности со стороны Кубы", - написал Диас-Канель в соцсети X.
Люди заправляются на АЗС в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
На Кубе полностью закончилось топливо
Вчера, 04:45
Ранее госдеп США утверждал, что страна готова выделить Кубе 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи.
По словам кубинского лидера, приоритетными потребностями страны остаются топливо, продовольствие и медикаменты. При этом он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Вашингтон предлагает помощь стране, которую сам же "систематически и беспощадно подвергает коллективному наказанию".
"Ущерб можно было бы облегчить гораздо проще и быстрее путем отмены или смягчения блокады", - отметил Диас-Канель, добавив, что нынешняя гуманитарная ситуация на острове "хладнокровно просчитана и искусственно создана".
Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что Гавана не привыкла отказываться от международной помощи, однако рассчитывает, что предложенная Вашингтоном поддержка будет лишена политической подоплеки.
По словам министра, кубинские власти пока не знают, в какой форме может быть предоставлена помощь и будет ли она направлена на удовлетворение наиболее острых потребностей населения.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Гавана во время энергетической блокады - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
США не изменят курс Кубы при нынешних властях острова, заявил Рубио
Вчера, 04:57
 
В миреКубаВашингтон (штат)СШАМигель Диас-КанельБруно РодригесДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала