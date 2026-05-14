Лидер Кубы заявил о готовности принять гуманитарную помощь США

Краткий пересказ от РИА ИИ Куба готова принять гуманитарную помощь США при условии, что она будет предоставлена в соответствии с международными нормами и без политических условий.

Приоритетными потребностями Кубы остаются топливо, продовольствие и медикаменты.

МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Куба готова принять гуманитарную помощь США, если она действительно будет предоставлена в соответствии с международными нормами и без политических условий, заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

"Если у правительства США действительно есть готовность предоставить помощь в тех объемах, о которых оно объявляет, и в полном соответствии с универсально признанными практиками гуманитарной помощи, оно не встретит препятствий или неблагодарности со стороны Кубы", - написал Диас-Канель в соцсети X

Ранее госдеп США утверждал, что страна готова выделить Кубе 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи.

По словам кубинского лидера, приоритетными потребностями страны остаются топливо, продовольствие и медикаменты. При этом он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Вашингтон предлагает помощь стране, которую сам же "систематически и беспощадно подвергает коллективному наказанию".

"Ущерб можно было бы облегчить гораздо проще и быстрее путем отмены или смягчения блокады", - отметил Диас-Канель, добавив, что нынешняя гуманитарная ситуация на острове "хладнокровно просчитана и искусственно создана".

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что Гавана не привыкла отказываться от международной помощи, однако рассчитывает, что предложенная Вашингтоном поддержка будет лишена политической подоплеки.

По словам министра, кубинские власти пока не знают, в какой форме может быть предоставлена помощь и будет ли она направлена на удовлетворение наиболее острых потребностей населения.