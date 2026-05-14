Санкции США и топливный дефицит ухудшили повседневную жизнь в Гаване

В Гаване происходят стихийные протесты из-за отключений света, воды и газа, а также из-за невывоза мусора.

ГАВАНА, 14 мая - РИА Новости. Усиление американских санкций и блокада поставок топлива привели к резкому ухудшению повседневной жизни в Гаване, где отключения света, воды и газа, а также невывоз мусора приводят к стихийным протестам, рассказали РИА Новости жители столицы.

"На проспекте 51 (соединяет густонаселенные районы столицы - ред.) некоторые жители выбросили мусор на улицу и подожгли его в знак протеста", - рассказал РИА Новости на условиях анонимности житель гаванского муниципалитета Марианао.

Движение транспорта в этом районе было в ночь на четверг полностью перекрыто, полиция выставила оцепление, однако, по словам собеседника, "не вмешивалась".

Накануне министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что страна полностью исчерпала запасы мазута и дизельного топлива, поскольку за исключением одного российского танкера с нефтью Куба не получала поставок топлива с декабря.

"У нас уже больше 18 часов не было света, а немногочисленные продукты, которые оставались в холодильнике, испортились. Кто за это ответит? Воды у нас тоже не было, а сжиженный газ по-прежнему не появляется", - рассказал агентству житель муниципалита 10 Октября Леандро.

В этом районе, одном из крупнейших в столице, жители накануне также перекрывали улицы, сжигая мусор, который не вывозился несколько дней.

"Прошлой ночью соседи подожгли пару мусорных куч. Люди больше не выдерживают. Вода тоже не поступала, а если и поступала, то совсем немного. Ситуация невыносима", - рассказала жительница квартала Луяно Кристина, воспитывающая двоих детей.

Дополнительным фактором кризиса выступает плохое состояние кубинских теплоэлектростанций, многие из которых работают десятилетиями и испытывают нехватку запчастей и финансирования. Правительство указывает, что отсутствие резервных мощностей делает любую аварию причиной новых длительных отключений.

"Мне тяжело будить детей утром после того, как они всю ночь плохо спали из-за отключения электричества, жары и комаров. Это постоянное истощение", - добавила Кристина из Луяно, объяснив этим свое решение временно не водить детей в школу.

Президент Кубы Мигель Лиас-Канель заявил в среду о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США , которая, по его словам, направлена на то, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства.