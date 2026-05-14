На Кубе полностью закончилось топливо

04:45 14.05.2026 (обновлено: 10:03 14.05.2026)
© AP Photo / Ramon Espinosa
  • Запасы топлива на Кубе полностью исчерпаны, сообщил глава Минэнерго республики Висенте де ла О Леви.
  • Единственная крупная партия нефти поступила на остров в виде российского пожертвования, но ее израсходовали к началу мая.
  • Энергосистема страны теперь работает только за счет ТЭС, газовых установок и солнечных станций.
МЕХИКО, 14 мая — РИА Новости. На Кубе полностью закончились запасы топлива, заявил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Висенте де ла О Леви.
"У нас нет абсолютно никакого мазута. Дизельного топлива у нас тоже нет абсолютно никакого. <...> Единственное, что у нас есть, — это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет", — рассказал он в эфире телепрограммы Mesa Redonda.
По словам министра, страна не получала поставок топлива с декабря. Единственная крупная партия поступила лишь спустя почти четыре месяца в виде российского пожертвования объемом около 100 тысяч тонн нефти. Эти резервы позволили временно снизить масштаб отключений.
"Мы растянули эти запасы еще на первые дни мая, и топливо закончилось", — пояснил де ла О Леви.

Чиновник подчеркнул, что потребности страны в энергоносителях несопоставимы с разовыми поставками. Он признал крайне тяжелую ситуацию в Гаване, где перебои со светом достигают 20-22 часов в сутки.
Сейчас энергосистема страны работает только за счет ТЭС, газовых установок и солнечных станций без резервных мощностей. При этом собственная добыча нефти и газа покрывает лишь часть внутреннего спроса, добавил министр.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Также он объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности со стороны Гаваны.
Правительство острова заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
