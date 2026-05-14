Новый врио Брянской области высказался о своем назначении

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в ответ на вопрос, ожидал ли предложения возглавить этот регион, заявил РИА Новости, что вся жизнь состоит из неожиданностей, а он просто работает.

"Если Родина решила, что мне лучше работать в определенном месте, значит, так оно и есть, значит, Родине виднее. Это первое. Второе - конечно, это большая честь такое предложение, продолжить работу в общем-то в непростом регионе, в непростой ситуации. А насчет неожиданностей - у нас вся жизнь состоит из неожиданностей", - сказал Ковальчук в ответ на вопрос, насколько было неожиданно предложение возгласить Брянскую область.