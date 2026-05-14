Более 40 компаний Волгоградской области стали частью "Сделано в России"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Обладателями действующих сертификатов "Сделано в России" стали 46 предприятий Волгоградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сертификат помогает участвовать в коллективных экспозициях на зарубежных выставках, дает доступ к государственным программам поддержки, и приоритетному размещению на международных маркетплейсах благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Директор центра поддержки экспорта региона Виктория Афанасова отметила, что в Волгоградской области наиболее перспективными сферами для экспорта являются машиностроение, металлургическая и химическая промышленность.

Например, благодаря сертификату "Сделано в России" волгоградское предприятие, специализирующееся на инновационной декоративной штукатурке, сможет расширить рынок сбыта. На данный момент оно активно экспортирует продукцию на рынок Беларуси, только в 2025 году было направлено порядка 10-15 тонн. С получением сертификата компания намерена активно расширять географию поставок в Армению, ОАЭ и ряд других стран.

Центр поддержки экспорта Волгоградской области оказывает предпринимателям комплексную помощь в получении сертификата "Сделано в России". Процедура бесплатна и занимает не более 10 рабочих дней. Наличие сертификата дает право на софинансирование участия в выставках, приоритетное размещение на маркетплейсах, информационную поддержку РЭЦ и другие преференции.