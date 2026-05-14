Китай и США могут и должны оставаться друзьями и партнерами, заявил Ли Цян

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Китай и США могут и должны оставаться друзьями и партнерами, достигая общего успеха и процветания, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами крупных американских компаний.
Он добавил, что здоровое развитие китайско-американских отношений требует не только согласованных усилий со стороны правительств обеих стран, но также совместных усилий всех слоев общества.