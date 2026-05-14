Премьер КНР назвал условия для устранения разногласий с США
11:45 14.05.2026 (обновлено: 11:52 14.05.2026)
Премьер КНР назвал условия для устранения разногласий с США

Ли Цян: пока США и Китай будут сотрудничать, они смогут устранить разногласия

Премьер госсовета КНР Ли Цян. Архивное фото
  • Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о возможности устранения разногласий между Китаем и США.
  • По его словам, для урегулирования разногласий обе стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Пока Китай и США будут придерживаться принципов уважения, мирного сосуществования и сотрудничества, они смогут устранить разногласия, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами крупных американских компаний.
"Пока обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, мы сможем надлежащим образом урегулировать различные имеющиеся между нами разногласия и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", - заявил Ли Цян.
В четверг премьер принимает делегацию руководителей крупных американских компаний, которые сопровождают президента США Дональда Трампа в ходе его визита в КНР.
