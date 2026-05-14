Премьер КНР назвал условия для устранения разногласий с США

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Пока Китай и США будут придерживаться принципов уважения, мирного сосуществования и сотрудничества, они смогут устранить разногласия, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главами крупных американских компаний.