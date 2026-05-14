Кличко заявил, что пообщался с погибшим год назад военнослужащим ВСУ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пообщался c солдатом ВСУ, который погиб год назад.
Это произошло на сегодняшнем заседании городского совета Киева, где Кличко рассказывал о встречах с жителями украинской столицы.
"Кстати, сегодня был на месте трагедии. Подошел ко мне парень из 112-й бригады. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб", — сказал мэр.
Как ему удалось поговорить с погибшим военнослужащим, Кличко не объяснил и просто перешел к следующему вопросу повестки дня.