Рейтинг@Mail.ru
Кличко заявил, что пообщался с погибшим год назад военнослужащим ВСУ - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 14.05.2026 (обновлено: 16:50 14.05.2026)
Кличко заявил, что пообщался с погибшим год назад военнослужащим ВСУ

Кличко заявил, что пообщался с погибшим год назад военным ВСУ

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Виталий Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виталий Кличко заявил, что пообщался с погибшим год назад военнослужащим ВСУ.
  • Заявление было сделано на заседании городского совета Киева.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пообщался c солдатом ВСУ, который погиб год назад.
Это произошло на сегодняшнем заседании городского совета Киева, где Кличко рассказывал о встречах с жителями украинской столицы.
«

"Кстати, сегодня был на месте трагедии. Подошел ко мне парень из 112-й бригады. Его семья жила в этом доме. Год назад он погиб", — сказал мэр.

Как ему удалось поговорить с погибшим военнослужащим, Кличко не объяснил и просто перешел к следующему вопросу повестки дня.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Загнать в угол". Кличко набросился на Зеленского из-за его нового решения
6 мая, 12:46
 
В миреКиевВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала