Титов объяснил, почему китайцы не пьют шампанское и другие напитки с газом

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Китайцы в массе своей не потребляют шампанское и газировку, предпочитая им тихие алкогольные и безалкогольные напитки, так сложилось исторически, ведь веками Китай был закрытой от всего мира страной, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.

"Китайцы отмечают новый год не только по лунному календарю, но и с 31 декабря на первое января. Правда, у них пока нет нашей замечательной новогодней традиции откупоривать шампанское под бой курантов. Они по этому случаю пьют, как правило, рисовую водку байцзю", - сказал он.