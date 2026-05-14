Рейтинг@Mail.ru
Титов объяснил, почему китайцы не пьют шампанское и другие напитки с газом - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 14.05.2026
Титов объяснил, почему китайцы не пьют шампанское и другие напитки с газом

Титов: китайцы предпочитают тихие алкогольные и безалкогольные напитки

© РИА Новости / Наташа ПоповаАлкогольные напитки
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Наташа Попова
Алкогольные напитки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайцы в массе своей не потребляют шампанское и газировку, предпочитая им тихие алкогольные и безалкогольные напитки.
  • Председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов объяснил это исторически сложившимися предпочтениями, поскольку веками Китай был закрытым от всего мира государством.
  • Титов отметил, что ситуация меняется, и на китайских свадьбах уже часто можно услышать хлопки шампанского.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Китайцы в массе своей не потребляют шампанское и газировку, предпочитая им тихие алкогольные и безалкогольные напитки, так сложилось исторически, ведь веками Китай был закрытой от всего мира страной, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Китайцы отмечают новый год не только по лунному календарю, но и с 31 декабря на первое января. Правда, у них пока нет нашей замечательной новогодней традиции откупоривать шампанское под бой курантов. Они по этому случаю пьют, как правило, рисовую водку байцзю", - сказал он.
По его словам, "так сложилось исторически".
"В массе своей китайцы не потребляют газированные напитки, предпочитая им тихие, как алкогольные, так и безалкогольные. Не надо забывать, что веками Китай был достаточно закрытым от всего мира государством", - объяснил собеседник агентства.
"Но мало-помалу ситуация меняется. Во всяком случае, хлопки шампанского уже весьма часто слышны на китайских свадьбах", - добавил Титов.
Выставка Праздник весны. Новый год в старом Пекине в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Самая праздничная выставка Москвы: тайны и мистика китайского Нового года
18 февраля, 08:00
 
В миреКитайБорис Титов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала