Китай, Индия и Ближний Восток растут быстрее Запада, заявили в МИД

- Экономический рост Китая, Индии, стран АСЕАН и Ближнего Востока в 2,5–3 раза превышает рост государств Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
- Государства, которые еще недавно называли развивающимися, прочно вошли в первую двадцатку стран мира по ВВП.
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Экономический рост Китая, Индии, стран АСЕАН и Ближнего Востока сегодня в 2,5-3 раза превышает рост государств Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Мы видим, что в XXI веке многие страны Глобального Юга, Востока, тюркский, арабский мир, Африка не просто догнали прежних экономических лидеров, но и обогнали их. Мы видим, что Китай, Индия, страны АСЕАН, Ближнего Востока сегодня растут в 2,5-3 раза быстрее, чем страны Запада", - сказал он в ходе сессии на экономическом форуме в Казани.
Государства, которые еще недавно называли развивающимися или странами с переходной экономикой, уже прочно вошли в первую двадцатку стран мира по ВВП, по паритету покупательной способности, добавил дипломат.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" пройдет в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
