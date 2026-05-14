Рейтинг@Mail.ru
Китай, Индия и Ближний Восток растут быстрее Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 14.05.2026
Китай, Индия и Ближний Восток растут быстрее Запада, заявили в МИД

Биричевский: экономический рост Китая и Индии в 2,5-3 раза превышает рост Запада

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономический рост Китая, Индии, стран АСЕАН и Ближнего Востока в 2,5–3 раза превышает рост государств Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
  • Государства, которые еще недавно называли развивающимися, прочно вошли в первую двадцатку стран мира по ВВП.
КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Экономический рост Китая, Индии, стран АСЕАН и Ближнего Востока сегодня в 2,5-3 раза превышает рост государств Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Мы видим, что в XXI веке многие страны Глобального Юга, Востока, тюркский, арабский мир, Африка не просто догнали прежних экономических лидеров, но и обогнали их. Мы видим, что Китай, Индия, страны АСЕАН, Ближнего Востока сегодня растут в 2,5-3 раза быстрее, чем страны Запада", - сказал он в ходе сессии на экономическом форуме в Казани.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Администрация Трампа пытается экономически наказывать Россию, заявил Лавров
13 мая, 08:33
Государства, которые еще недавно называли развивающимися или странами с переходной экономикой, уже прочно вошли в первую двадцатку стран мира по ВВП, по паритету покупательной способности, добавил дипломат.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" пройдет в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Силуанов рассказал о росте российской экономики
11 мая, 12:43
 
РоссияКитайИндияДмитрий Биричевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала