Киев и девять областей Украины частично остались без света

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Киев и девять украинских областей частично остались без электричества, сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".

"На утро есть обесточенные потребители в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Киевской областях и городе Киев", — говорится в ее Telegram-канале.

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.