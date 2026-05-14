Киев и девять областей Украины частично остались без света

10:36 14.05.2026 (обновлено: 11:20 14.05.2026)
"Укрэнерго": Киев и девять областей Украины частично остались без электричества

Воздушная тревога в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев, Полтавская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Львовская, Волынская, Хмельницкая, Черниговская и Киевская области частично остались без света.
  • Это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Киев и девять украинских областей частично остались без электричества, сообщила энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Киевской областях и городе Киев", — говорится в ее Telegram-канале.

По информации оператора, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Ночью местные СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, Черкассах, Кременчуге, а также в Запорожье.
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
