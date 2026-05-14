В Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением после взрывов

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Перебои с водоснабжением наблюдаются на левом берегу в Киеве после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Ранее украинские СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве.
"На левом берегу столицы… перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кличко.